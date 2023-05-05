Торговые сети сомневаются в успехе нового MacBook Air

Ожидается, что компания Apple анонсирует новую 15-дюймовую модель ноутбука MacBook Air на своём мероприятии WWDC 2023 уже в начале лета текущего года. Хотя главным событием мероприятия будут предстоящие обновления iOS 17 и других продуктов программного уровня, компания решила представить более крупную версию существующей модели MacBook Air с теми же характеристиками и компонентами, что и в менее крупных текущих вариантах. И хотя новость звучит достаточно привлекательной, на деле крупные торговые сети пока что не горят желанием закупать новые ноутбуки на склад, потому что спрос на них может быть крайне низким. Спрос на MacBook от Apple оставался низким в первой половине текущего года, и аналитики предполагают, что этот тренд сохранится.

Apple, возможно, запускает более крупную версию MacBook Air, чтобы увеличить продажи, но пока неизвестно, как на это отреагирует рынок. Одной из причин низкого спроса на MacBook является продолжающаяся глобальная рецессия экономики, и мы можем увидеть, что спрос не изменится даже после запуска 15-дюймовой модели MacBook Air. Более того, хотелось бы отметить, что текущий MacBook Air на М2 с 16/512 ГБ памяти стоит дороже, чем MacBook Pro в той же конфигурации памяти, так что пользователи, которые в 2021 году купили 14-дюймовую модель, пока что просто не видят смысла в том, чтобы брать ещё что-то. Apple просто выпустила слишком хороший ноутбук два года назад и теперь пользователи не видят смысла в обновлении текущей машины.