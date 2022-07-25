Toshiba представила 4K-телевизоры Smart TV M550 и C350

Компания Toshiba представила телевизоры Toshiba Smart TV M550 и C350 с поддержкой разрешения 4K UHD.

Модели имеют безрамочный дизайн и доступны с размерами экрана 43-дюймов, 55-дюймов и 65-дюймов. Серия C350LP получила прочную металлическую подставку. Телевизор обеспечивает точное цветное изображение и поддерживает Dolby Vision HDR, спортивный режим Ultimate Motion. Модели совместимы с Dolby Atmos. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и популярные интерфейсы, включая 3 порта HDMI и 2 порта USB.

В свою очередь, Toshiba M550 получил процессор Regza Engine 4K Pro, обеспечивающий отличную производительность. Телевизор также поддерживает звук Dolby Atmos и имеет встроенные игровые и спортивные режимы. Также есть поддержка голосового помощника Google, который позволяет управлять контентом без помощи рук. Серия M550 обеспечивает высокое качество звука благодаря динамикам с общей мощностью 40 Вт. Телевизоры получили совместимость с Apple Home Kit, Chromecast и AirPlay.

Телевизоры серии Toshiba C350 будут доступны по цене от 375 долларов, а модели Toshiba M550 будут предлагаться по цене от 690 долларов.
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