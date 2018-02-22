Тройная камера Huawei P20 Plus засветилась на фото

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал живое фото флагманского смартфона Huawei P20 Plus, который еще не был представлен официально. Если верить предыдущим слухам, смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Plus получат основную камеру на задней панели с тремя сенсорами. На снимке демонстрируются три объектива и неизвестный сенсор с вертикальным расположением. Появлявшиеся ранее в сети рендеры предлагали несколько иную организацию фотомодуля. Предполагается, что такая тройная камера обеспечит снимки с разрешением до 40 Мп и 5-кратный оптический зум. Официальный анонс флагманов Huawei состоится 27 марта 2018 года в Париже.