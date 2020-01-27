Trust представила мультимедийную клавиатуру

Клавиатура Trust GXT 380-RW Avonn имеет полноразмерную раскладку. Модель имеет клавиши с антибликовым покрытием. Trust GXT 380-RW Avonn идеально подходит для MMO геймеров. Технология "Anti-Ghosting" обеспечивает до шести нажатий клавиш одновременно.

Клавиатура оборудована 12 специальными мультимедийными мембранными клавишами, отвечающие за управлением музыки, браузер, почтой или RGB подсветкой. Программируемых клавиш нет. Радужная подсветка с регулировкой яркости.

Модель оборудована игровым режимом и позволяет отключить клавиши Windows во время игровых сессий. GXT 380-RW Avonn подключается с помощью USB кабеля длиной 140 см.