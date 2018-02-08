Turing Phone обанкротились

Несмотря на все обещания разработчиков смартфона Turing Phone, новые версии продукта свет так и не увидят. То есть, разработчики обещали выпустить в продажу два смартфона, у одного должно было быть два процессора от Qualcomm и 18 гигабайт оперативной памяти, для примера, а второй был еще круче. Но, так уж получилось, что компания обанкротилась и ничего больше выпускать не будет. Причина банкротства достаточно простая и заключается в низком спросе на устройства - при ценнике в 1300 долларов никто не захотел покупать смартфон с такими вот странными характеристиками. Теперь осталось лишь надеяться, что все пользователи, которые вложили свои деньги в разработку, получат их обратно. Бывали уже случаи, когда разработчики просто пропадали с деньгами пользователей, да и не один раз такое бывало.