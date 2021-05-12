Turtle Beach представила игровые наушники Recon 500

Компания Turtle Beach представила игровые наушники серии Recon 500. Наушники оснащены запатентованными 60 мм двойными драйверами Eclipse Dual. Они выдают высокие и низкие частоты для получения сверхчёткого звука.

Серия Recon 500 представлены в двух цветах: черный и белый. Белая версия имеет дизайн Arctic Camo.

В наушниках используется съемный микрофон TruSpeak, разработанный для профессиональных игр, он гарантирует надежную и четкую речь. Оголовье из металла отличается высокой надежностью. Мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти, обернутые спортивной тканью, сохраняют комфорт при длительной игровой сессии.

Turtle Beach Recon 500 поддерживает кроссплатформенную совместимость с Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК.

Стоимость гарнитуры составляет 79,95 долларов.