Turtle Beach представила игровые наушники Recon 500

Серия Recon 500 представлены в двух цветах: черный и белый. Белая версия имеет дизайн Arctic Camo.
В наушниках используется съемный микрофон TruSpeak, разработанный для профессиональных игр, он гарантирует надежную и четкую речь. Оголовье из металла отличается высокой надежностью. Мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти, обернутые спортивной тканью, сохраняют комфорт при длительной игровой сессии.
Turtle Beach Recon 500 поддерживает кроссплатформенную совместимость с Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК.
Стоимость гарнитуры составляет 79,95 долларов.