Turtle Beach выпускает новую беспроводную гарнитуру Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX

Компания Turtle Beach представила беспроводную гарнитуру Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX.

Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX предлагает игрокам возможность без задержек подключаться через беспроводной USB или Bluetooth к большему количеству игровых систем, включая Xbox Series X|S и Xbox One, PS5 и PS4, а также Nintendo Switch, Windows ПК и Mac, а также совместимые мобильные устройства iOS и Android. Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX предлагают до 40+ часов автономной работы, а 15-минутная зарядка обеспечивает более восьми часов автономности.

Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX уже доступна для предварительного заказа и будет запущена во всем мире 8 мая 2022 года по рекомендованной розничной цене 199,99 долларов.