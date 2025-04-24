ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников

Оголовье обтянуто тканью. Приятно тактильно и хорошо выглядит, при этом еще и практично. На боковой стороне логотип бренда.
Механизм соединения с чашкой представляет собой направляющую с возможностью изменения обхвата. Выбранное положение фиксируется, в максимально выдвинутом положении прочность конструкции не страдает.
В этом элементе скрывается зона с RGB-подсветкой. Реализована аккуратно, при ношении на улице не будет мешаться, но при этом придает гарнитуре свой характер.
На левой чашке складываемая ножка микрофона. В собранном состоянии не мешается. Здесь он всенаправленный.
На тыльной грани этой же чашки механические кнопки управления. С помощью них проводится синхронизация, включается и выключается питание, меняется громкость и переключаются треки.
Разъем USB-C используется для зарядки и как интерфейсный с проводным подключением по аудиокабелю или по USB. Оба кабеля есть в комплекте.
Амбушюры у ZONE 51 GENEZIS из ткани. Приятны тактильно и не создают проблем при эксплуатации в теплом помещении уши не запотевают.
При работе с ПК оптимально будет оптимально использовать передатчик с частотой 2.4 ГГц из комплекта. Этот тип соединения отличают низкие задержки, что будет актуально для игр требующих быструю реакцию, как в сетевых шутерах. Соединение с передатчиком проходит автоматически без необходимости установки драйвера. Дополнительными вариантами соединения станут проводные варианты.
Наушники выдают хорошее качество звука со стерео сценой. Детализация на широком спектре частот. Басы мягкие, середина детализированная, верхи звонки. Подойдут для игр, передавая спецэффекты и позволяя насладиться происходящим. Все хорошо с позиционированием, позволяя оценивать происходящее на карте.
Есть запас по громкости и за счет плотного прилегания к ушам обеспечивается пассивная звукоизоляция. Встроенного аккумулятор давал в среднем 12 часов беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости.