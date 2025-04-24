ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников

Изучаемые наушники ZONE 51 GENEZIS поддерживают два варианта беспроводного соединения, позволяя выбирать между универсальным Bluetooth с носимыми устройствами и портативными консолями, а также радиочастотой 2.4 ГГц с минимальными задержками на ПК. За звук отвечает 40 мм динамик с широким диапазоном воспроизводимого звука. Есть выдвижной всенаправленный микрофон.

ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Внутри зафиксированы на пластиковой подложке. Комплект включает аудиокабель переходник с USB-C на аудиоразъем, USB-C кабель, переходник на полноразмерный USB, передатчик, руководство пользователя на русском языке.

ZONE 51 GENEZIS комплектация

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Выполнены в эргономичном корпусе, подходящем людям разного возраста.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

Оголовье обтянуто тканью. Приятно тактильно и хорошо выглядит, при этом еще и практично. На боковой стороне логотип бренда.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

Механизм соединения с чашкой представляет собой направляющую с возможностью изменения обхвата. Выбранное положение фиксируется, в максимально выдвинутом положении прочность конструкции не страдает.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

В этом элементе скрывается зона с RGB-подсветкой. Реализована аккуратно, при ношении на улице не будет мешаться, но при этом придает гарнитуре свой характер.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

На левой чашке складываемая ножка микрофона. В собранном состоянии не мешается. Здесь он всенаправленный.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

На тыльной грани этой же чашки механические кнопки управления. С помощью них проводится синхронизация, включается и выключается питание, меняется громкость и переключаются треки.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

Разъем USB-C используется для зарядки и как интерфейсный с проводным подключением по аудиокабелю или по USB. Оба кабеля есть в комплекте.

ZONE 51 GENEZIS внешний вид

Амбушюры у ZONE 51 GENEZIS из ткани. Приятны тактильно и не создают проблем при эксплуатации в теплом помещении уши не запотевают.

Тесты

Наушники можно использовать с разными типами устройств и системами. Bluetooth позволит использовать со смартфоном, планшетом и другими совместимыми устройствами. Наушники можно носить на улице и в общественном транспорте. Форма у них удобная, в них при длительном ношении нет дискомфорта.

ZONE 51 GENEZIS тесты

При работе с ПК оптимально будет оптимально использовать передатчик с частотой 2.4 ГГц из комплекта. Этот тип соединения отличают низкие задержки, что будет актуально для игр требующих быструю реакцию, как в сетевых шутерах. Соединение с передатчиком проходит автоматически без необходимости установки драйвера. Дополнительными вариантами соединения станут проводные варианты.

ZONE 51 GENEZIS тесты

Наушники выдают хорошее качество звука со стерео сценой. Детализация на широком спектре частот. Басы мягкие, середина детализированная, верхи звонки. Подойдут для игр, передавая спецэффекты и позволяя насладиться происходящим. Все хорошо с позиционированием, позволяя оценивать происходящее на карте.

ZONE 51 GENEZIS тесты

Есть запас по громкости и за счет плотного прилегания к ушам обеспечивается пассивная звукоизоляция. Встроенного аккумулятор давал в среднем 12 часов беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости.

ZONE 51 GENEZIS тесты

Итоги

ZONE 51 GENEZIS – игровые беспроводные наушники с двумя вариантами соединения, проводным подключением, хорошим качеством звука и длительным временем автономной работы, эргономичной конструкцией и адаптивным оголовьем, 2-летней гарантией.
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