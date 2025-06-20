Представлены наушники Razer Hammerhead V3 Wired

Компания Razer пополнила ассортимент внутриканальных проводных наушников моделью Hammerhead V3 Wired, которую можно подключить через 3,5-мм разъем или коннектор USB-C. Новинка характеризуется 11-миллиметровыми динамическими драйверами c широким диапазоном воспроизводимых частот, эргономичным дизайном, несколькими комплектами амбушюр, цифро-аналоговым преобразователем USB-C, для лучшего качества звучания и совместимости с устройствами без обычного аудиовыхода, элементами управления для регулировки громкости, отключения микрофона, запуска голосового ассистента и управлением воспроизведения музыки, а также фирменным приложением Razer Synapse. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.

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