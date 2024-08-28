Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7

Изучаемая сегодня новинка Honor Choice Earbuds X7 оснащена большим динамиком диаметром 12.4 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием, обеспечивающим сбалансированное звучание. Из особенностей выделяются использование для подключения двухрежимного Bluetooth 5.3, поддержка управления через приложение Honor AI Space и аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы.

Honor Choice Earbuds X7

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона, внутри которой находятся в зарядном кейсе, дополнительно защищающим при перевозке. Комплект включает дополнительные амбушюры, USB-кабель, документацию.

Honor Choice Earbuds X7

Внешний вид

На российском рынке гарнитура представлена в двух версиях цветового исполнения. У кейса уже привычная форма, напоминающая гальку. Он компактен и удобно помещается даже в маленьком кармане.

Honor Choice Earbuds X7

На лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Тут отсутствуют броские элементы в оформлении. На основании разъем USB-C.

Honor Choice Earbuds X7

Крышка открывается с прикладыванием небольшого усилия, есть доводчик. Внутри слотов фиксируются при помощи магнитов, исключая случайное извлечение.

Honor Choice Earbuds X7

Honor Choice Earbuds X7 выполнены из пластика. Также в минималистичном стиле с округлой чашкой и вытянутой ножкой. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP54.

Honor Choice Earbuds X7

На внутренней стороне ножек пометки по правым и левым сторонам. Пара медных контактов, через которые проходит зарядка, и отверстие микрофона между ними. Второй микрофон на верхней части ножки

Honor Choice Earbuds X7

С внешней стороны ножек сенсорная зона управления, она немного притоплена относительно основной плоскости и за счет этого хорошо определяется слепым методом.

Honor Choice Earbuds X7

На звуковод установлены силиконовые амбушюры. В комплекте есть три пары для подбора оптимальной посадки индивидуально. Сами амбушюры дополнительно фиксируются при помощи выступа на ножке, а динамик закрыт защитной сеткой с мелкой ячейкой.

Софт

Для пользователя доступна возможность управления через фирменное приложение Honor AI Choice. При этом соединить можно как с помощью него, так и используя привычную схему с помощью стандартных средств смартфона. Интерфейс его на русском языке, объединяет устройства разного типа этого производителя.

В окне управления выводятся данные по уровню заряда кейса, правого и левого наушников в отдельности. Переключаются режимы работы системы активного шумоподавления.

Выбирается профиль эквалайзера, меняются команды для сенсорного управления, проводится обновление прошивки и выставляются общие настройки. Тесты Honor Choice Earbuds X7 сидят в ушах удобно, подойдут людям разного возраста. Посадка плотная, из ушей не выпадали. С учетом класса защиты от воды можно использовать во время тренировок и прогулок под дождем или снегом.

Honor Choice Earbuds X7

За воспроизведение в них отвечают динамики диаметром 12.4 мм. Больше, чем в среднем ставится в подобный тип гарнитур. Воспроизводимый звук хорошо детализирован, он порадовал, особенно с учетом того что это недорогая модель. Тут есть бас, который заметен и акцентируется в общей сцене, ровная середина и слегка приглушенные верхние частоты. При этом в эквалайзере можно дополнительно усилить низы или верхи, в последнем профиле это идет за счет приглушения басов. В целом можем оценить их как молодежную гарнитуру под электронную, современную или танцевальную музыку.

Honor Choice Earbuds X7

Поддерживает систему активного шумоподавления с несколькими режимами работы. Помимо режима прозрачности, доступны – уют, умеренно и ультра. Максимально обеспечивается шумоподавление до 45 дБ. Работает система корректно, в общественном транспорте не слышны разговоры пассажиров и шум двигателя. Чаще всего использовали умеренный режим, он меньше сжимает детализацию воспроизводимого звука и при этом можно сосредоточиться на музыке.

Honor Choice Earbuds X7

Встроенный аккумулятор в зависимости от режима работы давал от 5 до 7 часов автономной работы. В комплектном зарядном кейсе проводится 2 полных цикла.

Honor Choice Earbuds X7

Итоги

Honor Choice Earbuds X7 – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, защитой от воды и пыли, сенсорным управлением, достойным звучанием и управлением через приложение.
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