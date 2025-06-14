Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что 19 июня в Индии будут представлены беспроводные наушники Bullets Wireless Z3. Это модель с шейным ободом, которая выйдет в оранжевой и черной расцветках. Производитель подтвердил улучшенное звучание, алгоритмы ИИ, глубокие басы, автономность до 36 часов воспроизведения музыки или до 21 часа телефонного разговора, а также поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 27 часов работы).

Напомним, что предыдущее поколение в лице OnePlus Bullets Wireless Z2 вышло три года назад. Эти наушники характеризуются автономностью до 30 часов, 12,4-мм драйверами, поддержкой аудиокодеков AAC и SBS, физическими кнопками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP55 и массой 230 граммов.
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