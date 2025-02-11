Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей

В конце прошлого года Tecno расширили модельную линейку выпустив сразу три гарнитуры, сбалансированные по стоимости и предлагаемым возможностям. Мы рассмотрим детально наиболее доступные в линейке - Tecno Buds 4 Air, выполненные в компактном форм-факторе и оснащенные микрофоном с шумоподавлением. Из особенностей отмечаются влагозащита IPX4, Bluetooth 5.4 и до 22 часов времени автономной работы.

Комплектация

Поставляются в коробке с прозрачной крышкой, позволяющей оценить внешний вид до распаковки. Нанесены отметки о сопровождении 12-месячной гарантией, улучшенном басе и микрофоне c ENC.

Комплект включает две дополнительные пары амбушюр, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в черном, синем и белом вариантах исполнения. Зарядный кейс из пластика с матовым покрытием. Компактные габариты с закругленными боковыми гранями.

Легко помещается в кармане. На его лицевой стороне над логотипом бренда выведен светодиодный индикатор активности.

Зарядка встроенного аккумулятора у кейса идет через разъем USB-C в основании. Сам кейс даст возможность провести два полных цикла зарядки наушников.

В нишах наушниках дополнительно фиксируются при помощи магнитов. При случайном открытии крышки самопроизвольно не извлекаются.

Наушники Tecno Buds 4 Air выполнены из пластика. Корпус защищен от пыли и брызг воды по требованиям класса IPX4.

Вытянута ножка цилиндрической формы. На ее внешней стороне сенсорная зона управления, позволяющая ответить на входящий вызов и управлять воспроизведением мультимедиа. В основании ножки микрофон и пара металлических контактов. Нанесены пометки по правым и левым сторонам.

Чашка каплевидной формы. Светодиодный индикатор активности и отверстие, компенсирующее давление в камере. На ножку динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.

Софт

Владелец суммарно получает три пары, отличающиеся габаритами. Можно будет подобрать удобную посадку индивидуально. Сама конструкция у гарнитуры легкая, в ушах не создают дискомфорта и не утомляют при длительной эксплуатации.Для iOS и Android доступно бесплатное приложение, позволяющее провести индивидуальную настройку. В главном окне отображаются данные по правому и левому наушникам в отдельности. Отключается и настраивается всплывающее окно при подключении.

Есть несколько вариантов для его отображения.

В эквалайзере выбирается усиление басов, вокала или высоких частот.

Тесты

Tecno Buds 4 Air мы подключали к нескольким смартфона и планшетам, проблем с качеством соединения и стабильностью замечено не было. Совместимы с разными типами устройств и операционными системами. Установлен модуль Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC.

Установлен динамик с широким диапазоном воспроизводимых частот. Основной акцент сделан на высокие частоты, басы мягкие и не смещают на себя основное внимание. Детализация достаточна для прослушивания стриминговой музыки и подкастов. Свою стоимость они честно отрабатывают.

На одном заряде дают возможность беспрерывно прослушивать музыку в течение 4 часов и еще два полных цикла можно провести в зарядном кейсе. В завершении отметим хорошую работу разговорного микрофона, который собеседникам голос передает без постороннего шума, чистым.

Итоги

Tecno Buds 4 Air можно приобрести до 2000 рублей и за эту скромную стоимость получаем качественно исполненные наушники с ENC, сенсорным управлением, защитой от воды и хорошими показателями автономной работы. Вариант для ежедневного ношения с прослушиванием музыки, подкастов и аудиокниг.