Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей

Комплект включает две дополнительные пары амбушюр, USB-кабель, руководство пользователя.
Легко помещается в кармане. На его лицевой стороне над логотипом бренда выведен светодиодный индикатор активности.
Зарядка встроенного аккумулятора у кейса идет через разъем USB-C в основании. Сам кейс даст возможность провести два полных цикла зарядки наушников.
В нишах наушниках дополнительно фиксируются при помощи магнитов. При случайном открытии крышки самопроизвольно не извлекаются.
Наушники Tecno Buds 4 Air выполнены из пластика. Корпус защищен от пыли и брызг воды по требованиям класса IPX4.
Вытянута ножка цилиндрической формы. На ее внешней стороне сенсорная зона управления, позволяющая ответить на входящий вызов и управлять воспроизведением мультимедиа. В основании ножки микрофон и пара металлических контактов. Нанесены пометки по правым и левым сторонам.
Чашка каплевидной формы. Светодиодный индикатор активности и отверстие, компенсирующее давление в камере. На ножку динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.
Владелец суммарно получает три пары, отличающиеся габаритами. Можно будет подобрать удобную посадку индивидуально. Сама конструкция у гарнитуры легкая, в ушах не создают дискомфорта и не утомляют при длительной эксплуатации.
Есть несколько вариантов для его отображения.
В эквалайзере выбирается усиление басов, вокала или высоких частот.
Tecno Buds 4 Air мы подключали к нескольким смартфона и планшетам, проблем с качеством соединения и стабильностью замечено не было. Совместимы с разными типами устройств и операционными системами. Установлен модуль Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC.
Установлен динамик с широким диапазоном воспроизводимых частот. Основной акцент сделан на высокие частоты, басы мягкие и не смещают на себя основное внимание. Детализация достаточна для прослушивания стриминговой музыки и подкастов. Свою стоимость они честно отрабатывают.
На одном заряде дают возможность беспрерывно прослушивать музыку в течение 4 часов и еще два полных цикла можно провести в зарядном кейсе. В завершении отметим хорошую работу разговорного микрофона, который собеседникам голос передает без постороннего шума, чистым.