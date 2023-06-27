У Google Pixel Fold проблемы с экраном

Складной смартфон Google Pixel Fold ещё не появился в продаже, но уже получил сомнительную репутацию. Сначала первые живые фото подтвердили огромные рамки вокруг экрана, а теперь один из получивших для обзора журналистов сообщил о полном выходе из строя этого самого экрана. Как сообщает Ars Technica, в желоб между рамкой дисплея и защитной плёнкой попадает пыль и мусор. В его случае попавшая в желоб частица под давлением пробила OLED-панель после складывания устройства. По мнению журналиста, подобный дефект может иметь массовый характер. Напомним, что в Pixel Fold используется 7,6-дюймовый гибкий экран с разрешением 2208:1840 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Цена смартфона составляет 1800 долларов.