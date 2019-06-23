У Huawei новый рекорд: 100 миллионов проданных смартфонов всего за 150 дней

Похоже, после введения санкций США у китайской компании Huawei дела не так плохи, как кажется. И это подтверждает новый рекорд по продажам смартфонов.

На сегодняшней презентации президент мобильного подразделения Huawei Хи Гэнг объявил о преодолении важного рубежа в 100 миллионов проданных смартфонов Huawei и Honor. И это всего за 150 дней (5 месяцев) этого года! Получается, что каждую секунду компания продает практически по 8 смартфонов, если быть точнее — 7,7. В прошлом году на эту цифру ушло на 49 дней больше. В 2016, 17 и 18-м годах первые 100 миллионов проданных устройств компания отмечала 14 октября, 12 сентября и 18 июля. В этом году это май.