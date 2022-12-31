У MSI уже есть игровой ноутбук на RTX 4090

Буквально несколько часов назад инсайдеры поделились новостью о том, что компания NVIDIA готовит к релизу свои новые видеокарты для игровых ноутбуков, но тогда информация была представлена достаточно туманно и говорить точно о характеристиках продукта было проблематично. Теперь ситуация изменилась, потому что ноутбук компании MSI засветился в сразу нескольких синтетических тестах с видеокартой RTX 4090, которая, чего и стоило ожидать, предоставляет просто безумную производительность, с которой на текущий момент на рынке не может конкурировать буквально никто. Это впечатляет, так как если ранее игровые ноутбуки казались скорее компромиссом между ультрабуком и настольным ПК, то теперь это совершенно не так — производительность выросла.

Если верить информации из бенчмарков, новый ноутбук даже в базовой комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 4090 демонстрирует производительность даже выше, чем у настольной версии RTX 3090 Ti. Это очень внушительный прирост производительности, ведь ещё полгода назад видеокарта прошлого поколения из флагманского сегмента предоставляла просто безумные возможности, а теперь эта же производительность будет и в игровых ноутбуках. Правда, нам всё ещё сложно представить какая нужна система охлаждения для данного решения и сколько энергии будет потреблять видеокарта в ноутбуке с такой производительностью. Но, естественно, выглядит всё это достаточно интересно — уже ждём официального анонса.