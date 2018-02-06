У смартфона OnePlus X может появиться преемник

Стало известно, что у OnePlus X может появиться преемник. Основой OnePlus X2 будет 5,5-дюймовый дисплей, 4 Гбайт оперативная память, флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт и камеры с 8- и 16 Мп матрицами. За производительность изделия будет отвечать процессор Snapdragon 835, который содержит восемь ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. За обработку графики отвечает высокопроизводительный ускоритель Adreno 540. Интегрированный сотовый модем X16 LTE обеспечивает скорость загрузки данных до 1 Гбит/с. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. О стоимости смартфона OnePlus X2 пока не сообщается.