У Samsung проблемы с трискладным флагманом

Согласно информации весьма авторитетного инсайдера, компания Samsung начала выпуск отдельных компонентов для новых устройств серии Galaxy Z ещё в середине февраля текущего года, а теперь приступила к массовому производству самих смартфонов. По его информации, модель под внутренним обозначением B7 — это Samsung Galaxy Z Flip7. Внутренний дисплей этого смартфона получит размеры 161,57х 69,96 мм, что соответствует диагонали около 176 мм — чуть больше, чем у Z Flip6, у которого была диагональ 170,3 мм. По слухам, у Flip7 будет 6,85-дюймовый основной экран (вместо 6,7-дюймового у предшественника) и значительно увеличенный внешний дисплей — новинка получит 4-дюймовый дисплей, занимающий всю ширину внешней крышки, в отличие от 3,4-дюймового экрана у Flip6.

Однако не всё идёт по плану — по словам инсайдера, Samsung пока не запустила массовое производство своего трижды складывающегося смартфона. Хотя комплектующие для него начали производить ещё в конце марта, сами устройства пока не собираются. Это, впрочем, не обязательно указывает на проблемы. Ожидается, что трискладной смартфон компании выйдет одновременно с Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, но будет доступен лишь в отдельных странах и ограниченным тиражом — примерно 200000 экземпляров в год. Для сравнения — бюджетный Z Flip FE должен разойтись в количестве около 900000 устройств, а смартфонов Galaxy Z Fold7 компания хочет продать 3 миллиона гаджетов. То есть трискладушек будет очень мало.