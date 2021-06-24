У Xiaomi Mi 11 и других флагманов обнаружена проблема с дисплеем

Появилась информация о том, что некоторые из новых устройств от Xiaomi страдают от проблем с сенсорным откликом, и причина этой проблемы пока не ясна. Кроме того, проблема не ограничивается одним устройством, скорее всего, проблема возникает на нескольких смартфонах. В ветке Reddit, появившейся около двух месяцев назад, говорится о следующих устройствах, которые сталкиваются с аналогичной проблемой отклика сенсорного экрана:

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Mi 10T Pro
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 9S

Некоторые пользователи пытались восстановить заводские настройки своего смартфона, но это также не устранило проблему. Однако перезагрузка устройства, похоже, временно решает баг с плохим откликом сенсора, но она довольно быстро возникает снова, так что назвать это решением всё же не выйдет. Кроме того, Xiaomi подтвердила, что бренду известно о проблеме с сенсорным экраном на некоторых устройствах, и компания также добавила, что скоро будет выпущено обновление с исправлением для различных устройств. Судя по всему проблема всё же носит софтверный характер, иначе производитель бы не смог решить проблему просто обновлением софта. И если это действительно так, то производитель просто вскоре выпустит обновление для данных смартфонов, чтобы исправить проблему с обновлением дисплея и откликом. Если же проблема всё же аппаратная, что маловероятно, то ситуация будет гораздо более грустная для производителя, да и для пользователей тоже.
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