У iPad появится собственная операционная система

IPad от Apple является самым популярным планшетом. В то время как iPad становились настоящими зверями в области аппаратного обеспечения, их постоянно сдерживала операционная система iOS и ее природа мобильной платформы. Именно поэтому Apple обнаружила, что iPad должен развиваться по своему собственному пути - теперь он будет работать на своем собственном iPadOS!

По сути, iPadOS по-прежнему остается старой доброй iOS, которую мы знаем годами. Но теперь у него больше возможностей, жестов и расширенной файловой системы. Теперь домашний экран планшета выглядит почти так же, только сетка иконок плотнее. Появилась возможность закрепить любимые виджеты на рабочем столе и редактировать одновременно два документа на одном экране.

Также iPadOS получила улучшенное приложение Files с видом, как в Finder в macOS. iCloud Drive теперь поддерживает общий доступ к папкам, а приложение дополнительно умеет работать с сетевыми папками SMB. Наконец, в Files появилась поддержка флеш-накопителей, внешних дисков и SD-карт памяти. В общем, всё то, что Android умеет уже много лет.

Apple поработала над шрифтами, сделав для них отдельный раздел в App Store. Также немало внимания уделили Apple Pencil. В новой операционной системе задержка «карандаша» снизилась с 20 мс до 9 мс. А стандартная палитра инструментов стала доступна и для сторонних приложений. Apple также улучшила браузер Safari для iPadOS. Он получил полноценный менеджер загрузок, новые сочетания клавиш, возможность настраивать отображение каждого сайта по отдельности и так далее. iPadOS появится этой осенью и будет доступен на всех планшетах, начиная с iPad Air 2 и выше.