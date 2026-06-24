У iPhone Fold большие проблемы с шарниром

Согласно данным информационного издания The Elec, первый этап пробного производства iPhone Fold запустили в апреле текущего года, и устройство, по сообщениям инсайдеров, успешно прошло все ключевые испытания. Теперь Apple, судя по всему, уверенно готовит свой первый складной флагман к массовому производству — по предварительным оценкам, для iPhone Fold уже зарезервировано 3 миллиона OLED-панелей в рамках стартовой партии. Однако, как отмечается, производство экранов высокого уровня оказалось не самой сложной задачей для компании.

Основные трудности возникли вокруг шарнира из жидкого металла, созданного методом 3D-печати. Качество шарнира критично не только для ощущения при открытии и закрытии складного смартфона, но и для заметности складки на дисплее. Apple настаивала на максимальном снижении этой складки, поэтому в разработку была вложена значительная инженерная работа — другие производители идут в этом плане на компромиссы. Но пока что добиться успеха в области шарниров компании не удалось. По словам инсайдера, шарнир смартфона издавал странные звуки после тестов на прочность. Кроме того, на некоторых этапах сборки допуски оказались выше ожидаемых, что увеличило процент брака. Сейчас большая часть этих проблем решается инженерами компании, но если шарнир не будет полностью готов к релизу осенью текущего года, модель просто перенесут ещё на год. Это вынужденная мера, чтобы не провалиться с новым флагманом буквально на релизе.