У клавиатур Microsoft появились две новые клавиши

Компания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetooth. И на них появились две новые клавиши.

Это новые клавиши Office и Emoji, которые расположены с правой стороны от пробела.

С помощью клавиши Office можно запустить пакет фирменных приложений: Word, Excel, PowerPoint. Комбинация Office+W открывает текстовый редактор Word, а Office+X электронные таблицы Excel. А с помощью клавиши Emoji запускается меню со смайликами, как на виртуальной клавиатуре смартфонов.

Проводная клавиатура стоит $59,99, модель с Bluetooth — $49,99.