У пользователя загорелся Google Pixel 6A

Очередной пользователь сообщил о возгорании Pixel 6A, и, как отмечает издание Android Authority, на этот раз инцидент, вероятно, произошёл после установки недавнего обновления от Google, которое как раз было направлено на решение проблем с перегревом аккумулятора. В посте на Reddit пользователь под ником footymanageraddict рассказал, что проснулся от резкого запаха и громкого шума, после чего обнаружил, что его смартфон загорелся прямо на прикроватной тумбочке, находясь на зарядке. По его словам, Pixel 6A был подключён к зарядному устройству на 45 Вт, предназначенному для Steam Deck. В результате возгорания расплавились экран и корпус смартфона.

«Телефон находился менее чем в 40 сантиметрах от моей головы. Занялись простыни. Поверхность напольного кондиционера тоже была повреждена. Я целый день чувствовал боль в горле от токсичных паров», — сообщил пользователь. Ранее в этом году уже появлялись сообщения о самовозгорании Pixel 6A, после чего компания выпустила обязательное обновление ПО, которое снижает производительность аккумулятора и ограничивает скорость зарядки после 400 циклов. Также Google предложила бесплатную замену батареи для подходящих по условиям устройств. Автор поста утверждает, что обновление он установил, но замену батареи не производил, поскольку в его стране нет сервисов с очным обслуживанием, а отправка устройства по почте была неудобна. Сама компания Google данную ситуацию пока что никак не комментировала.
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