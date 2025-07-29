У пользователя загорелся Google Pixel 6A

«Телефон находился менее чем в 40 сантиметрах от моей головы. Занялись простыни. Поверхность напольного кондиционера тоже была повреждена. Я целый день чувствовал боль в горле от токсичных паров», — сообщил пользователь. Ранее в этом году уже появлялись сообщения о самовозгорании Pixel 6A, после чего компания выпустила обязательное обновление ПО, которое снижает производительность аккумулятора и ограничивает скорость зарядки после 400 циклов. Также Google предложила бесплатную замену батареи для подходящих по условиям устройств. Автор поста утверждает, что обновление он установил, но замену батареи не производил, поскольку в его стране нет сервисов с очным обслуживанием, а отправка устройства по почте была неудобна. Сама компания Google данную ситуацию пока что никак не комментировала.