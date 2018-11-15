У смартфона Xiaomi Mi 9 будет сканер отпечатков пальцев интегрирован в поверхность дисплея

В сети появилось изображение мощного смартфона Xiaomi Mi 9. Гаджет получит 6,4-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в поверхность дисплея. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 8150. Комплект оперативной памяти будет варьироваться. Она будет равна 6, 8 или 10 ГБ. Главная камера флагмана получит три оптических компонента, среди которых выделяется сенсор Sony IMX586 на 48 МП. Питание будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 3700 мА.ч. О дате выхода и стоимости новинки пока не сообщается.