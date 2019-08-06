UMIDIGI X и его характеристика

Смартфона – 6,35" AMOLED-экран с разрешением 1548 х 720 точек (269 ppi – очень мало для PenTile), 4 ГБ оперативной памяти, 16-Мп фронтальная камера, порт USB Type-C, 3,5-мм отверстие для наушников и поддержка 18-Вт быстрой зарядки. Цена смартфона пока не названа, но он точно будет дешевле $249,99; продажи стартуют 26 августа. В ассортименте UMIDIGI X есть две расцветки: огненно-черная и «дышащий кристалл» (как светлый вариант Huawei P30 Pro).Одна из главных особенностей новинки – встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, что до сих пор редкость в недорогих моделях. Вторая фишка – тройная камера, состоящая из 5-Мп сенсора глубины, 48-Мп основного модуля со светосилой f/1,79 (шестиэлементная оптика, сенсор Samsung) и 8-Мп «ширика» с углом захвата 120 градусов. К числу других фишек UMIDIGI X можно отнести также солидный аккумулятор на 4150 мАч, поддержку NFC, 128 ГБ встроенной памяти и чипсет MediaTek Helio P60.О стоимости новинки пока неизвестно.