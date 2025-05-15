Юбилейный iPhone получит уникальную оперативную память

Юбилейный iPhone к 20-летию данной линейки смартфонов обещает стать особенным устройством, отличающимся не только уникальным дизайном, но и внедрением передовых технологий, которые повысят его производительность. Согласно новым данным ETNews, Apple планирует использовать в модели 2027 года инновационную память нового поколения — мобильную HBM (High Bandwidth Memory), что обеспечит прирост скорости и энергоэффективности. HBM — это тип оперативной памяти, где чипы располагаются вертикально и соединяются через специальные межкремниевые переходы, что значительно увеличивает скорость передачи данных. Обычно такая память применяется в ИИ-серверах и графических ускорителях, но в iPhone она будет адаптирована для мобильных устройств.

HBM предлагает высокую пропускную способность при низком энергопотреблении, а также позволяет уменьшить физический размер чипов RAM, что открывает новые возможности для дизайна — в частности, для создания более тонких устройств. Внедрение HBM станет частью стратегии Apple по развитию собственных ИИ-технологий внутри устройств. Использование HBM в графических процессорах юбилейного iPhone позволит запускать сложные модели искусственного интеллекта прямо на устройстве без ущерба для времени автономной работы и с минимальной задержкой. Поставщики памяти для Apple — Samsung Electronics и SK Hynix — уже разрабатывают собственные версии этой технологии, так что релиз это лишь вопрос времени.
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