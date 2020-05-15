Ученые пытаются выяснить, смогут ли умные часы определять COVID-19 на ранних стадиях

Apple Watch могут контролировать частоту сердечных сокращений и сердечный ритм и заблаговременно предупредить, что сердце работает неправильно. А если верить слухам, то Apple Watch Series 6 сможет сообщить если ваша кровь не получает достаточно кислорода.

Теперь же в Стэндфордском университете решили проверить, могут ли данные с носимых устройств помочь отследить инфекционные заболевания, такие как COVID-19. Согласно пресс-релизу Лаборатории инноваций в области здравоохранения при Стэндфордском университете: «Мы пытаемся установить, могут ли данные, собранные с носимых устройств, использоваться для прогнозирования возникновения инфекционного заболевания, такого как COVID-19, до появления фактических симптомов. Мы будем собирать такие данные как например, частота сердечных сокращений, температура кожи, насыщение крови кислородом и т. д. Для участия в этом исследовании вам понадобится фитнес-трекер (Fitbit, Apple Watch или другие).

Участники должны носить свои устройства круглосуточно и заполнять ежедневный опрос симптомов. Исследование будет проводиться в течении 24 месяцев.
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