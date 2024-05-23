Ударопрочные часы Casio G-Shock GWS5600U-1 оценили в $250

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GWS5600U-1, которая обойдется в 250 долларов. Новинку оснастили корпусом с габаритами 46,7:43,2:12,7 мм и массой 47 граммов, задней крышкой, кнопками и замком ремешка из титана, прочным ремешком, в составе которого используется углеродное волокно, водонепроницаемостью до 200 метров, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, автоматической регулировкой времени Multi Band 6, автокалендарём, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем, режимом энергосбережения, индикатором уровня заряда аккумулятора и секундомером.