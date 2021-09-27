Ulefone Armor 12 5G испытали на прочность. Видео

Компания Ulefone опубликовала новое видео, посвященное недавно выпущенному защищенному смартфону Armor 12 5G. На этот раз нам показывают, как производитель тестирует аппарат перед появлением в продаже. Тут и обычные прикосновения, и сдавливания, падения и, конечно же, погружения в воду. Чтобы узнать о всех испытаниях, предлагаем вам самим посмотреть видео.

Напомним, что новинку оснастили антибактериальным покрытием на основе ионов серебра, 6,52-дюймовым экраном, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5180 мАч, беспроводной зарядкой на 15 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.