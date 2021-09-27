Ulefone Armor 12 5G испытали на прочность. Видео

Напомним, что новинку оснастили антибактериальным покрытием на основе ионов серебра, 6,52-дюймовым экраном, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5180 мАч, беспроводной зарядкой на 15 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.