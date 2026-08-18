Представлен смартфон iQOO Z11S с батареей на 10000 мАч

Бренд iQOO объявил о выходе смартфона iQOO Z11S, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 10000 мАч. Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1260 точек и кадровой частотой до 144 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею Blue Ocean ёмкостью 10000 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной и обратной зарядок, 50-Мп тыльную камеру, 8-Мп фронтальную камеру, корпус толщиной 8,59 мм и массой 225 граммов, защиту от пыли и воды (IP68 и IP69), стереодинамики, X-образный линейный вибромотор и предустановленную прошивку OriginOS 6 на базе ОС Android 16. Базовая конфигурация с 8/128 ГБ памяти оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 295 долларов.

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