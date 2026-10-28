Складной iPhone Duo разбили в дроп-тесте

Авторы популярного канала PhoneBuff протестировали на прочность новенький складной смартфон iPhone Duo, устроив ему серию падений с помощью роботизированного манипулятора. Для наглядности параллельно с ним разбивали классический моноблок iPhone 18 Pro Max — и традиционный флагман показал себя заметно надежнее. Проблемы у «раскладушки» начались с первого же сброса на спинку с высоты одного метра: тыльные панели треснули у обоих гаджетов. При этом iPhone 18 Pro Max отделался минимальными повреждениями за счет иной компоновки стекла, тогда как Duo покрылся крупной сеткой трещин. Удары о ребро оба смартфона выдержали без серьезных последствий, но при падении экраном вниз победителем снова вышел Pro Max — его фронтальная панель осталась целой, а вот наружный дисплей сложенного Duo сразу же разбился.

Что интересно, при броске в разложенном виде плашмя на основной гибкий экран аппарат практически не пострадал: внутренний дисплей прикрыт пластиковой пленкой, которая эффективно амортизировала удар. Впрочем, испытание высотой в 1,5 метра складной механизм не пережил. После падения сложенного устройства на внутреннем экране появилась заметная битая полоса, а еще два контрольных броска с этой же высоты окончательно прикончили матрицу — половина дисплея просто перестала выводить изображение. Вывод экспертов предсказуем: ронять складной первенец Apple категорически не стоит.