Ulefone Power Armor 14 выходит в продажу

Напомним, что смартфон характеризуется аккумулятором ёмкостью 10000 мАч поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G35, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для 16-Мп фронтальной камеры (датчик Sony IMX481), тройной основной камерой с главным модулем разрешением 20 Мп, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, модулем NFC для бесконтактной оплаты, поддержкой FM-радио без гарнитуры и предустановленной операционной системой Android 11.