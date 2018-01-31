Ulefone T2 Pro: первый смартфон на MediaTek Helio P70

Китайская компания Ulefone объявила о том, что покажет на выставке MWC 2018 флагманский смартфон T2 Pro. Аппарат интересен тем, что он станет первым в мире смартфоном на топовом процессоре MediaTek Helio P70. О последнем известно, что он представляет собой 12-нм чипсет с ядрами Cortex-A73, AI-функциональностью и поддержкой Google TensorFlow. Что до смартфона, то он, судя по тизеру, получит безрамочный дизайн в духе iPhone X. Отметим, что на одной из утечек не видно сканера отпечатка пальцев. Возможно, он будет встроен под дисплей, как у Vivo X20 Plus UD. Напомним, что MWC 2018 стартует уже 26 февраля.