Ulefone T2 Pro показали на MWC 2018

Пользователи и аналитики мобильного рынка раскритиковали смартфон Ulefone T2 Pro. Дело в том, что разработчик хотя и представил достаточно интересный дизайн смартфона, но стоимость у гаджета совершенно неадекватная - 400 долларов. Это стоимость флагмана от OnePlus, не говоря уже о том, что можно яблочный смартфон приобрести за те же деньги. Никто не станет покупать Ulefone за те же деньги, что и яблочный флагман, это стоит понимать. Конечно, устройство очень крутое и выглядит интересно, я уверен, что фанатов у гаджета будет предостаточно, но за такую сумму будет банально тяжело реализовать устройство. Не все готовы платить 400 долларов за китайский смартфон, тем более его только показали на выставке в обзоров в сети даже нет. Будем ждать поступления гаджета в Россию и там поговорим уже более предметно.