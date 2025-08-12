Ультрабюджетный Samsung Galaxy A07 4G получит 50-Мп камеру

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями об ультрабюджетном смартфоне Samsung Galaxy A07 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, предустановленной фирменной прошивкой One UI 7 на основе ОС Android 15 с апдейтами безопасности в течение 6 лет, 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп (объектив с апертурой f/1.8) и 2 Мп (f/2.4), селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP54, а также серой, голубой и зеленой расцветками корпуса.

