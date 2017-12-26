Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 представят в марте

Российский профильный аналитик Эльдар Муртазин поделился информацией о еще не анонсированном официально смартфоне Nokia 1, который станет самым доступным аппаратом финского производителя. Сообщается, что смартфон выйдет на базе облегчённой операционной системы Android Go. Смартфон оснастят IPS-дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Анонсируют аппарат в конце февраля на выставке MWC 2018, а продажи в России стартуют в марте по цене 5990 рублей. Аналитик отмечает, что похожий смартфон готовит компания Huawei и он будет дешевле – 4990 или 5490 рублей.