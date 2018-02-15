Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 засветился на рендерах

Популярный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился рендерами готовящегося к выходу смартфона Nokia 1, который относится к сегменту устройства начального уровня. Судя по всему, аппарат получит дизайн уже много лет как устаревший дизайн с огромными рамками. По предварительным данным, смартфон оснастят IPS-дисплеем с разрешением HD (720:1280 пикселей), 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Аппарат войдет в программу Android Go, а его продаже стартуют в марте этого года по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.