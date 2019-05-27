Ультрабюджетный смартфон Redmi Go получил версию на 16 ГБ

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, выпустил новую версию смартфона начального уровня Redmi Go, которая отличается от стандартной 16 ГБ флеш-памяти вместо 8 ГБ. Его цена составляет 70 долларов. Аппарат также оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 425 с графикой Adreno 308, 1 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой с датчиком разрешением 5 Мп, аккумулятором на 3000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo (Go Edition).