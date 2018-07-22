Ультрабюджетный смартфон от компании Nokia 1

Компания Nokia выпустила смартфон с хорошей мощностью. Девайс получил батарею на 2150 мАч. Разрешение камер составляет 5 МП и 2 МП. Конструкция телефона предусматривает использование сменных тыльных панелей для того, чтобы быстро изменить цвет корпуса на более яркий.Экран гаджета имеет размер 4,5 дюйма и разрешение 854 х 480 пикселей. В основу электронной схемы положен 4-ядерный мобильный чипсет MediaTek MT6737M. В арсенале памяти всего 1 ГБ «оперативки» и 8 ГБ внутреннего флэша. Смартфон позволяет использовать карты дополнительной памяти microSd объемом не более 128 ГБ.Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами. Габариты Nokia 1 составляют 133,6 x 67,78 x 9,5 мм.О стоимости пока неизвестно.