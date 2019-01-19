Ультрапортативная колонка Lenovo размером с телефон

2019-01-19, Автор - Anna; Продукт - Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker; [103]
Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker в буквальном смысле является самым портативным Bluetooth-динамиком. Его толщина всего 11 мм!

Встроенный в NFC и Bluetooth 5.0 позволяет соединяется со смартфоном практически мгновенно, а набор элементов управления, расположенный на основании решетки динамика, позволяет переключаться между музыкой и отвечать на вызовы или отклонять их. Учитывая, что Lenovo 700 слишком тонкий, чтобы стоять самостоятельно, его нужно размещать лежа. При таком положении динамики спроектированы так, чтобы выдвигать звук наружу на 360 °, а не только вверх.

Устройство обеспечивает 8 часов работы на полностью заряженном аккумуляторе, а для зарядки до 100% требуется два часа. Корпус является влагозащищенным стандарта IPX2. Гаджет появится в продаже в апреле и будет стоить около 150 долларов.

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