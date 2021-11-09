Ультратонкая оптико-механическая клавиатура Vissles LP85

Команда инженеров и разработчиков Vissles создала новую ультратонкую оптическую механическую клавиатуру с 85 компактными клавишами, оснащенными низкопрофильными оптическими переключателями. Клавиатура Vissles LP85 доступна как для Windows, так и для Mac, а также доступна с Bluetooth и проводным подключением.

LP85 представляет собой идеальное сочетание эстетики и долговечности и имеет прочную алюминиевую раму. Чтобы стать самой тонкой 85-клавишной низкопрофильной клавиатурой в мире, LP85 уменьшает свой размер на 0,47 дюйма, что делает его тоньше, чем у аналогов. Его низкопрофильный дизайн делает его более удобным для набора текста и легким перемещением. LP85 создан для совершенства и новизны, X-оптические переключатели премиум-класса обеспечивают световой луч 0,2 мс в сочетании с коротким расстоянием срабатывания предварительного хода 1,2 мм и общим ходом 2,5 мм, идеальный вариант для энтузиастов игр, которым требуется мгновенное срабатывание. , удовлетворительную обратную связь и быстрый ввод