Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge испытали на прочность

Известный видеоблогер JerryRigEverything добрался до новенького флагмана Samsung Galaxy S25 Edge, главной особенностью которого стал корпус из титана и стекла толщиной 5,8 мм. Самое главное, что новинка успешно прошла тест на изгиб. Устройство немного прогибается, но затем возвращает форму. Также автор отметил отсутствие антибликового покрытия на дисплее и довольно сильно выступающий блок основной камеры.

Напомним, что оцененный от 1100 долларов Galaxy S25 Edge имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, батарею ёмкостью 3900 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки и поддержку беспроводной зарядки.