Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge оценили в $1100

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy S25 Edge, который основан на флагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц. Новинка также получила корпус толщиной всего 5,8 мм и массой 163 грамма, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, батарею ёмкостью 3900 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, поддержку беспроводной зарядки, модем 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Смартфон появится в продаже 30 мая по цене в 1100 и 1220 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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