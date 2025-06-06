Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge плохо продается

Профильное издание SamMobile со ссылкой на источники внутри отрасли сообщает, что новенький смартфон Samsung Galaxy S25 Edge демонстрирует признаки плохих продаж. Во-первых, в случае успешного периода предзаказов корейский производитель публикует соответствующий пресс-релиз. Новинка же такого объявления не получила. Во-вторых, Samsung увеличил количество бонусов за покупку Galaxy S25 Edge всего через несколько дней после старт предзаказов. В-третьих, обзоры блогеров и СМИ оказались довольно прохладными. Все вместе может указывать на слабый спрос. Напомним, что главной особенностью этого недешевого (1100 долларов) смартфона стал корпус толщиной всего 5,8 мм и массой 163 грамма.

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