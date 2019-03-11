Компания AQ-Fit выпустил свои новые умные часы AQ-FIT W8. Умные часы AQ-FIT W8 можно подключить к любому смартфону, загрузив приложение Da Fit. Данные часы имеют металлический цельный дизайн и поставляется с 1,33-дюймовый IPS полноцветный сенсорный дисплей. Экран также получило 2.5D изогнутое стекло. Панель находится под защитой Corning Gorilla Glass 5. Кроме того, устройство поставляется с сертификатом IP68, что позволяет выдерживать до 5 атмосфер подводного давления. AQ-FIT W8 доступны на всех сайтах электронной коммерции, таких как Flipkart, Amazon, Snapdeal, Shopclues, по цене в 85 долларов.