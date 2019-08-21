Умные часы Amazfit GTR и их характеристика

В каждой версии часов есть датчик сердечного ритма Biotraker RPG, обеспечивающий непрерывный круглосуточный мониторинг, и функция отслеживание сна. При занятиях спортом собрать статистическую информацию о физической активности поможет 6-осевой датчик ускорения. В Amazfit GTR есть 12 различных спортивных режимов тренировок: от нескольких вариантов бега до силовых упражнений. Наличие GPS и ГЛОНАСС позволит эффективнее контролировать построенный маршрут и получать наглядную статистику о преодоленном расстоянии.В Amazfit GTR установлен круглый AMOLED-дисплей с разрешением в 454 х 454 пикселя в 47-миллиметровой версии и 390х390 пикселей в модели с корпусом 42 мм. Благодаря повышению энергоэффективности компонентов по сравнению с предыдущим поколением, Amazfit GTR способны работать до 24 дней от одного цикла заряда.Одним из главных козырей смарт-часов стало внушительное время автономной работы — до 24 дней. На выбор пользователя есть два размера гаджета: 47,2 и 42,6 миллиметров, а также огромное количество всевозможных расцветок.О стоимости новинки пока неизвестно.