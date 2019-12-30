Умные часы Amazfit GTR подешевели после выхода Xiaomi Watch Color

Сегодня утром компания Xiaomi неожиданно представила новые смарт-часы Xiaomi Watch Color, которые появятся в китайской продаже 3 января. Цена и характеристики новинки пока не сообщается, но источники уверены, что Xiaomi Watch Color будут очень похожи на Huami Amazfit GTR. Эту информацию косвенно подтверждает снижение цен на эти смарт-часы, которое случилось сразу после анонса новинки от Xiaomi. Версия на 47-мм, которая изначально стоила 143 доллара, теперь обойдется в 110 долларов, а 42-мм вариант сбавил в цене 30 долларов и теперь предлагается в Китае по цене 84 доллара.