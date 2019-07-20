Умные часы Amazfit GTR

AMOLED-дисплей гаджета покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Часы готовы к погружению в воду до 5 атм. Есть поддержка NFC для китайской бесконтактной платежной системы UnionPay. В устройстве предусмотрены 12 режимов для занятий спортом, встроены фитнес-трекер, пульсометр, барометр, есть функция отслеживания качества сна. В 47-миллиметровой версии дополнительно представлена опция диагностирования сердечной аритмии.По заверению производителя, в Amazfit GTR инженерам удалось снизить суточное энергопотребление в режиме ожидания на 82,6%. Расход аккумулятора при работе фитнес-модулей сократился на 51,2%, а сами часы стали «жить» на 48,7% дальше по сравнению с прошлой моделью. Amazfit GTR доступны в двух типоразмерах корпуса — 42 и 47 миллиметра, а также трёх материалах: сталь, алюминий и титан. Ещё есть версия Amazfit GTR Iron Man Limited Edition с рамками из керамики, стилизованным под золото корпусом и красным силиконовым ремешком — для фанатов «Железного человека».Стоимость новинки составит 119 долларов.