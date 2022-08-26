Умные часы Amazfit GTS 4 Mini появились в России

Бренд Amazfit представляет умные часы Amazfit GTS 4 Mini. Это новые компактные умные часы, которые могут работать на протяжении 15 дней без подзарядки, а оптимизированная операционная система Zepp OS поддерживает более десятка миниприложений.

Новинка выполнена в эргономичном дизайне. Толщина элегантного металлического корпуса Amazfit GTS 4 Mini составляет всего 9,1 мм, а вес без ремешка — 19 граммов. AMOLED-дисплей новинки имеет высокое разрешение и скрывается под закаленным стеклом с закругленными гранями, защищенным от появления отпечатков пальцев. Теперь он занимает 70,2% площади поверхности часов, так что на нём стало ещё больше места для удобной визуализации пользовательских данных.

На выбор пользователя доступно большое количество циферблатов. В сочетании с силиконовым ремешком, не раздражающим кожу, они делают GTS 4 Mini стильным и практичным помощником на каждый день. Устройство имеет аккумулятор емкостью 270 мАч, что позволяет работать часам на одном заряде до 15 суток в обычном режиме и до 45 суток в режиме сохранения энергии. Работает модель на операционной системе Zepp OS. В экосистему миниприложений для часов входит более 10 программных продуктов от Zepp, а также стороннее Home Connect.

У Amazfit GTS 4 Mini имеется более 120 спортивных режимов, причем семь из них распознаются автоматически. Часы не только мониторят активность пользователя, но и делают режим тренировки простым и быстрым как никогда. Фирменный алгоритм PeakBeats способен отслеживать не только ход тренировки, но и такие важные показатели, как максимальное потребление кислорода, тренировочную нагрузку, позволяя профессионально подойти к достижению желаемых результатов в занятиях спортом. Вместе с водонепроницаемостью уровня 5 ATM это делает GTS 4 Mini универсальным помощником при занятиях спортом на свежем воздухе. Точное определение местоположения осуществляется на основе данных от спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS и QZSS и с использованием запатентованной Amazfit технологии с применением антенны с круговой поляризацией.

Умные часы оснащены оптическим PPG-датчиком BioTracker 3.0, который позволяет постоянно вести мониторинг насыщения крови кислородом, сердцебиения и уровня стресса, причем все показатели можно отобразить одновременно одним нажатием кнопки, и на формирование результатов понадобится всего 45 секунд. Также поддерживается отслеживание женского цикла и напоминания о его этапах. Пользователи могут быстро получить информацию о показателях качества сна непосредственно на экране часов, а также оповещения об отклонениях от нормы — слишком быстром или слишком медленном сердцебиении, недостаточном насыщении крови кислородом, пребывании в состоянии сильного стресса. Кстати, в стрессовой ситуации часы подскажут, как правильно выполнить успокаивающее дыхательное упражнение.

Amazfit GTS 4 Mini доступны в четырех цветах: Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue и Moonlight White. Часы можно будет приобрести начиная с 25 августа в магазинах сети «Связной», «Мегафон», «МТС» и «Ситилинк» по рекомендованной розничной цене 7490 рублей. А уже с сентября-новинка появится в магазинах сети DNS.