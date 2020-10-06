Умные часы Amazfit Neo выполнены с стиле ретро

Amazfit добавила в свой ассортимент новые умные часы с стиле ретро. Amazfit Neo отличается ретро-дизайном, обладает основными фитнес-функциями и обеспечивает продолжительную автономную работу. Часы представлены в черном, зеленом и красном цветах.

Умные часы выглядят стильно и олдскульно. Корпус часов выполнен из пластика, он ударопрочный и защищен по стандарту 5АТМ. 1,2-дюймовый экран имеет квадратную форму. Информация на экране читается даже при ярком освещении. Есть четыре функциональные кнопки. Вес часов Amazfit Neo всего 32 грамма. Заряда аккумулятора хватает на 28 дней при обычном использовании и до 37 дней в режиме энергосбережения.

Amazfit Neo поддерживает все основные функции смарт-часов, включая мониторинг состояния здоровья и спортивные режимы. Оптические датчики BioTracker PPG считывают сердечный ритм в режиме 24 на 7. Часы оснащены инновационной системой оценки состояния здоровья PAI (Personal Activity Intelligence), она определяет какая активность необходима пользователю, чтобы оставаться здоровым, ставить личные рекорды и поддерживать их.

Новинка легко синхронизируется с приложениями для смартфонов и на экране выводит уведомления о сообщениях, письмах электронной почты и входящих звонках. В устройстве есть три спортивных режима - бег, ходьба и езда на велосипеде. Во время тренировки есть возможность просматривать информацию о пройденном расстоянии и частоте сердечных сокращений.

Amazfit Neo появится в продаже в официальном магазине Amazfit на Tmall после 8 октября 2020 года по рекомендуемой розничной цене 2990 рублей.
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