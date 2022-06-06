Умные часы BoAt Wave Connect появились на индийском рынке

Компания BoAt выпустила умные часы Wave Connect на индийском рынке. Wave Connect оснащен 1,69-дюймовым HD-дисплеем квадратной формы.

BoAt Wave Connect предлагает стандартные функции связанные со здоровьем, такие как датчик частоты сердечных сокращений, датчик кислорода в крови SpO2 и датчик уровня стресса. Они поддерживают более 60 спортивных режимов, ходьба, бег, езду на велосипеде и другие. Реализована поддержка с сервисами Google Fit и Apple Health.

Другие функции включают аккумулятор емкостью 300 мАч, которого хватает на 7 дней, более 100 циферблатов, рейтинг IP68, интеллектуальные уведомления, обновления погоды и многое другое.

Wave Connect стоит 2499 рупий (32 доллара). Старт продаж запланирован на 7 июня.