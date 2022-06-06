Умные часы BoAt Wave Connect появились на индийском рынке

Компания BoAt выпустила умные часы Wave Connect на индийском рынке. Wave Connect оснащен 1,69-дюймовым HD-дисплеем квадратной формы.

BoAt Wave Connect предлагает стандартные функции связанные со здоровьем, такие как датчик частоты сердечных сокращений, датчик кислорода в крови SpO2 и датчик уровня стресса. Они поддерживают более 60 спортивных режимов, ходьба, бег, езду на велосипеде и другие. Реализована поддержка с сервисами Google Fit и Apple Health.

Другие функции включают аккумулятор емкостью 300 мАч, которого хватает на 7 дней, более 100 циферблатов, рейтинг IP68, интеллектуальные уведомления, обновления погоды и многое другое.

Wave Connect стоит 2499 рупий (32 доллара). Старт продаж запланирован на 7 июня.

Раскрыты спецификации Xiaomi Band 7 NFC…
Фитнес - трекер Xiaomi Band 7 будет представлен завтра (24 мая) вместе со смартфонами серии Redmi Note 11…
Рынок умных браслетов обвалился…
По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2022 года по всему миру было отгружено 41,7 м…
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам фитнес-браслетов Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC, которые предста…
Huawei представила Watch GT 3 Pro…
Сегодня Huawei запускает новые умные часы Watch GT 3 Pro, в которых реализованы многие функции существующ…
Fitbit готовит новые устройства Versa, Sense и Luxe…
Fitbit был приобретен Google в 2019 году и регулирующим органам потребовалось два года, чтобы одобрить сд…
Huawei Watch GT 3 Pro поступит в продажу 28 апреля…
Huawei выпустила Watch GT 3 в октябре прошлого года, а модель Pro появится 28 апреля на мероприятии в Кит…
Смарт-часы Huawei Watch D подешевели на $100…
Сетевые источники сообщают о том, что умные часы Huawei Watch D серьезно подешевели в Китае. На площадке …
Представлены умные часы Fire-Boltt Ninja 3…
Бренд Fire-Boltt представил новые умные часы под названием Fire-Boltt Ninja 3. …
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor